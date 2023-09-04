Міністр оборони Резніков подав заяву про відставку, парламентський комітет її підтримав (оновлено)
"На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку", – написав Резніков у Facebook.
Згодом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук Ради повідомив, що до ВР надійшла заява від Резнікова про відставку з посади Міністра оборони України.
"Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", – зазначив Стефанчук.
Комітет Ваерховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони.
"16 "За", двоє утримались", – повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Нагадаємо, 3 вересня Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Зараз він очолює Фонд держмайна, але вже написав заяву про відставку з цієї посади.