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Умєров подав заяву про відставку з посади голови Фонду держмайна, її підтримав парламентський комітет (оновлено)

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Умєров подав заяву про відставку з посади голови Фонду держмайна, її підтримав парламентський комітет (оновлено)
Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади голови Фонду державного майна України.

"До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", – повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

Пізніше у понеділок Парламентський комітет з питань економічного розвитку підтримав заяву Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

"Комітет з питань економічного розвитку підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України: 11 голосів "за", ніхто не утримався чи був проти", – написав голова комітету Дмитро Наталуха на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 3 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умерова на посаду міністра оборони замість Олексія Резнікова.

Вранці 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав до парламенту заяву про відставку з посади.

Умєров подав заяву про відставку з посади голови Фонду держмайна, її підтримав парламентський комітет 01

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Топ коментарі

  • Роланд d5445c0f
    Кого завгодно, тільки не українця! Боневтік, чому ви з Бєнєю Бородатим і Дєрьмаком так ненавидите українців?

  • Anna Kaisi
    Умеров з подачі ОПУ визвав Шредера в Стамбул, там вони зустрілись. Потім Шредер полетів до пуйла. А 29 березня 22 року гоп компанія зрадників у складі Арахамії, Рєзнікова, Тимошенка і Умерова намагались підписати в Стамбулі капітуляцію перед кацапами. Завадив їм Борис Джонсон.
    https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/11/7135745/
  • Volodymyr Fediv 1a035354
    Подає доки в центр зайнятості?
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