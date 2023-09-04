Умєров подав заяву про відставку з посади голови Фонду держмайна, її підтримав парламентський комітет (оновлено)

Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади голови Фонду державного майна України.

"До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", – повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

Пізніше у понеділок Парламентський комітет з питань економічного розвитку підтримав заяву Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

"Комітет з питань економічного розвитку підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України: 11 голосів "за", ніхто не утримався чи був проти", – написав голова комітету Дмитро Наталуха на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 3 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умерова на посаду міністра оборони замість Олексія Резнікова.

Вранці 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав до парламенту заяву про відставку з посади.