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Польща агітуватиме інші держави ЄС заборонити імпорт українського зерна до кінця року

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Польща агітуватиме інші держави ЄС заборонити імпорт українського зерна до кінця року
Польща після 15 вересня не дозволить імпорт зерна з України, оскільки інтерес польських фермерів для уряду країни важливіший, ніж будь-які правила ЄС із цього приводу.

"Ми знаємо, що могло би статися, якби зерно (з України, – ред.) потрапило до Польщі після 15 вересня. Тим більше, що на даний момент ціна на зерно низька, а зерносклади вже заповнені. Ми знаємо, що це в наших інтересах і будемо це захищати. Ось чому я їду з цим посланням до Іспанії на саміт міністрів сільського господарства", – заявив міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Роберт Телуш під час виступу на Національній сільськогосподарській виставці, передає Інтерфакс-Україна.

Телуш поінформував, що 4 вересня відвідає Іспанію, де з представниками інших прифронтових країн – Угорщини, Болгарії, Словаччини, Румунії – переконуватиме країни Європейського Союзу продовжити після 15 вересня заборону імпорту зерна з України до ЄС до кінця 2023 року.

"Коли розпочалася війна в Україні, польське суспільство, у тому числі і фермери, стали рятівниками української справи. [...] Польське суспільство стало паличкою-виручалочкою. Ми сьогодні у Брюсселі голосно заявляємо: мертвий рятувальник – поганий рятувальник. Ми не дозволимо польському фермеру програти через довільні рішення чиновників із Брюсселя", – сказав заступник міністра сільського господарства Кшиштоф Цецора.

За інформацією державного секретаря Мінсільгоспу Польщі Януша Ковальські, польський уряд підтримав польських фермерів на суму 3,18 млрд євро, тоді як сума фінансової підтримки з боку Європейської Комісії становить лише 63,61 млн євро.

Варшава неодноразово заявляла, що у разі непродовження обмежень на рівні ЄС запровадить односторонню заборону, та сподівається знайти союзників у цьому питанні.

Водночас Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею.

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