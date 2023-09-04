США заарештували понад $1 мільярд російських активів. Їх хочуть передати Україні

За півтора року повномасштабної війни Росії проти України США наклали арешт на більш як $1 млрд приватних російських активів у інших країнах.

"Ми затримували літаки у Швейцарії та на Близькому Сході. Заарештовували контрабандистів у Італії, Німеччині, Латвії. Також висунули звинувачення за відмивання грошей у Великій Британії. Таким чином, ми показали, що сховатися ніде", – розповіла CBS News заступниця генерального прокурора США Ліза Монако, передає LIGA.net.

Офіс Монако керує робочою групою KleptoCapture – підрозділом Мін’юсту, створеним у березні 2022 року для забезпечення дотримання санкцій проти російських олігархів та пошуку їхніх прихованих активів у всьому світі. За словами заступниці генпрокурора, ця робота спирається на широку співпрацю з іноземними партнерами.

KleptoCapture не лише шукає поплічників Кремля, які приховують активи, а також і тих, хто допомагає олігархам уникати санкцій.

"Банкам, авіаційній галузі, страховим компаніям, усім, хто збирається виводити російські активи, – це знак і попередження: будьте обережні з тими, з ким маєте справу, тому що ми спостерігаємо. І будуть наслідки, якщо ви допомагатимете і сприятимете ухиленню від санкцій", – сказала Монако.

Торік Міністерство юстиції конфіскувало на Фіджі супер'яхту вартістю $300 млн, яка належала олігарху Сулейману Керімову, а також затребувало конфіскації яхти вартістю $90 млн біля берегів Іспанії, яка належала олігарху Віктору Вексельбергу.

Серед предметів розкоші, які Міністерство юстиції США намагається конфіскувати від початку війни, – літак Gulfstream вартістю $60 млн і літак Boeing ($350 млн), зареєстровані на мережу з п'яти підставних компаній і анонімного трасту, які пов'язані з російським мільярдером Романом Абрамовичем.

"Ми прагнемо отримати від Конгресу повноваження, які дозволять нам використовувати отримані кошти на користь українського народу", – сказала Монако.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія готова зробити юридично обґрунтовану пропозицію щодо використання заморожених російських активів, яка врахує застереження держав-членів ЄС.