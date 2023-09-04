День війни коштує Україні $100 мільйонів, – Резніков
"День війни коштує нам $100 млн. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає $100 млн на добу в цілому. От просто вдумайтеся. Тому несправедливо пред’являти претензії державі – військово-політичному керівництву, всім – від місцевих керівників до парламенту, уряду, президента, що все роблять волонтери. Це не так", – зазначив Резніков в інтерв'ю Укрінформу.
При цьому міністр оборони уточнив, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині – це 3% від усього, що "потрапило на війну".
Він підкреслив, що фактично армію забезпечують громадяни України, бо працюють і сплачують податки, які спрямовуються в державний бюджет, а звідти – у тому числі на армію.
"Армія сьогодні – найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців", – додав Резніков.
Як повідомлялося, 4 вересня 2023 року Резніков подав до Верховної Ради України заяву про відставку. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.