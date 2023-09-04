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День війни коштує Україні $100 мільйонів, – Резніков

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День війни коштує Україні $100 мільйонів, – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков, котрий подав заяву про відставку вранці 4 вересня, заявив, що один день війни коштує Україні $100 млн.

"День війни коштує нам $100 млн. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає $100 млн на добу в цілому. От просто вдумайтеся. Тому несправедливо пред’являти претензії державі – військово-політичному керівництву, всім – від місцевих керівників до парламенту, уряду, президента, що все роблять волонтери. Це не так", – зазначив Резніков в інтерв'ю Укрінформу.

При цьому міністр оборони уточнив, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині – це 3% від усього, що "потрапило на війну".

Він підкреслив, що фактично армію забезпечують громадяни України, бо працюють і сплачують податки, які спрямовуються в державний бюджет, а звідти – у тому числі на армію.

"Армія сьогодні – найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців", – додав Резніков.

Як повідомлялося, 4 вересня 2023 року Резніков подав до Верховної Ради України заяву про відставку. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

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Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba
    "День війни коштує нам 100 мільйонів доларів".

    як що брати середньостатистичну цифру відкату - 20%. то це двадцять мільйонів доларів, щоденно крадеться у україни. а як краде зе!команда, то навіть і сорок мільйонів доларів щоденно.
  • Сергей121
    І скільки ж цих 100 мільйонів крав сам "пенснер" і скільки його команда, що і далі залишиться, бо потоки відкатів ЗЕрмакам треба контролювати сумлінно.
  • Дмитрий Таммузовский
    До нинішньої війни росіяни почали готуватися ще за Порошенко: підірвали склади в Україні, полізли тренуватися вбивати у Сирію. Якби президентом був Порошенко, то у Гостомель і через Чонгар росіяни би так просто би не пройшли. Але не факт, що нам би так допомагали. Да і в Порошенко початок був із розгрому під Іловайськом, який потім весів над всіма рішеннями, які приймалися.
    В України була б зовсім інша історія, якби Аскольд і Дір дали у 882-му під зад новгородцям. І не факт, що Дніпро і Одеса були б тоді українськими містами.
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