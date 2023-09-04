Відкривається більше, ніж закривається: Кількість ФОПів в Україні перевищила 2 мільйони

Станом на початок осені 2023 року в Україні офіційно працюють 2,05 млн фізичних осіб-підприємців. Попри повномасштабну війну, кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б’є довоєнні рекорди.

Про це сідчать дані ДП "Національно інфрмаційні системи", передає Опендатабот.

Так, у червні було зареєстровано 31,48 тис. ФОП – рекордну кількість за останні три роки. У середньому зараз на місяць реєструється близько 25 тис. нових ФОП.

Натомість за період з квітня 2022 року по вересень 2023 року свою роботу припинили 290,91 тис. ФОП. У середньому наразі закривається близько 17 тис. ФОП на місяць.

Повномасштабна війна очікувано вплинула на кількість бізнесів у регіонах. Так, із квітня 2022 року по вересень 2023 найбільша різниця між відкриттям та закриттям нових фопів зафіксована у прифронтових регіонах та тих, де велися або ведуться бойові дії:

Донецька область втратила 8,2 тис. підприємців;

Харківська – 7,1 тис.;

Херсонська – 4,5 тис.;

Луганська – 3,7 тис.;

Запорізька – більш ніж 2 тис. ФОП.

Натомість у деяких регіонах за відповідний період більше відкривається нових ФОП, аніж закривається. Найбільший приріст зафіксовано у Києві – +12,9 тис., та на Львівщині – там кількість підприємців зросла на 12,3 тис. Трійку регіонів, де прибуло підприємців, замикає Дніпропетровщина – + 8,6 тис. ФОП.