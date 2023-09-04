"Дочка" американського Citibank закриє свої банкомати в Росії

Російська "дочка" одного з найбільших банків Уолл-стріт Citigroup Inc. повідомила про згортання мережі банкоматів.

"Шановні клієнти, інформуємо вас про початок процесу припинення обслуговування у банкоматах АТ КБ "Сітібанк". Усі банкомати будуть демонтовані до кінця 2023 року", – йдеться в повідомленні банку для клієнтів, передає The Moscow Times.

Більшість операцій клієнтам пропонується здійснювати в мобільному банку Citibank.

Наприкінці минулого року російський банк "Уралсіб" повідомив, що викупив портфель споживчих кредитів "Сітібанку" та продовжить обслуговування цих позик.

Citigroup Inc. повідомила наприкінці минулого літа про закриття російського підрозділу, що мало вилитися в списання близько $170 млн.

Угода з "Уралсібом" стала частиною плану Citi зі скорочення операцій та присутності в Росії, повідомляла Citigroup раніше.

Сітібанк потрапив до числа 45 банків, угоди з акціонерним капіталом яких обмежив президент РФ Владімір Путін.

Глава Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, коментуючи угоду "Уралсібу" та "Сітібанку", сказала, що указ президента РФ стосується лише операцій із акціями, і в банків залишається можливість продавати кредитні портфелі без спеціальних дозволів російської влади.

Раніше повідомлялося, що російська влада не збирається легко випускати закордонні кредитні організації, які бажають продати російський бізнес.

Можливість виходу з РФ розглядають "Райффайзенбанк", "ЮніКредит" та "Сітібанк", які перед початком війни мали сумарні активи на 3,5 трлн руб. і тримали вклади російських громадян майже на 1 трлн руб.