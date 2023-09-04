Залежність Євросоюзу від імпорту російського газу за два роки впала втричі, – Євростат (оновлено)

Частка імпортованого Європейським Союзом із Росії викопного палива за два роки суттєво знизилася. Так, за даними на кінець червня 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року залежність щодо нафти знизилася з 29,2% до 2,3%, щодо газу – з 38,5% до 12,9%, вугілля – з 45% до 0%.

Як повідомляється у звіті Євростату, імпорт природного газу до ЄС із Росії значно збільшився у період із січня 2021 року до березня 2022 року, оскільки ціни різко зросли. Із квітня по червень 2022 року постачання російської сировини у світлі кількох пакетів санкцій, введених Євросоюзом, постійно і суттєво знижувалися, передає enkorr.

"Збільшення імпорту в період з липня по вересень 2022 року через зростання цін мало тимчасовий характер", – повідомляється у звіті статистичної служби ЄС.

При цьому найбільше газу в другому кварталі поточного року ЄС імпортував із США (24%), також зросли постачання з Алжиру (18%), Великобританії (15%) та Норвегії (10%).

У сфері постачання нафти та нафтопродуктів з одночасним зменшенням присутності РФ на європейському ринку збільшилися частки Саудівської Аравії (на 5 процентних пунктів) до 11%, Норвегії (+3 в.п.) також до 11%. Найбільшим постачальником і тут стали США – 13%. На Казахстан припадає 8%.