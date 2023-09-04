Ціни на ліки зросли за рік на 26%, – дослідження

Аптечні продажі в Україні в січні-липні 2023 року зросли на 29,95% порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 13,22 млрд грн, у натуральному вираженні – на 1,33%, до 94,97 млн упаковок.

При цьому середньозважена ціна товарів аптечного кошика за підсумками семи місяців 2023 року склала 139,21 грн, що на 28,25% більше, ніж роком раніше, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на дані дослідження консалтингової компанії "Бізнес Кредит".

Аптечні продажі лікарських засобів за сім місяців зросли на 28,53% – майже до 10,34 млрд грн. У натуральному вираженні вони виросли на 1,58% – до 65,93 млн упаковок. Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів за сім місяців 2023 року становила 156,79 грн, що на 26,53% більше, ніж роком раніше.

У січні-червні 2023 року аптечні продажі зросли в грошовому вираженні на 19% порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 84,13 млрд грн, однак у натуральному вираженні скоротилися на 10,4% – до 612,11 млн упаковок. Середньозважена ціна товарів аптечного кошика у першому півріччі 2023 року становила 137,44 грн – на 33% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.