Голова Антикорупційного суду переклала відповідальність за закриття справ про брехню в деклараціях на НАБУ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змушений закривати справи про недостовірне декларування, бо на їх розгляд і винесення вироку не вистачає часу.

Про це голова ВАКС Віра Михайленко заявила в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Коментуючи тенденцію до закриття судом справ щодо недостовірного декларування, Михайленко зазначила, що з 17 справ цієї категорії, за якими терміни давності сплив у березні-квітні 2023 року, лише 5 надійшли до ВАКС наприкінці 2022 року, решта – вже у 2023 році.

"Суд має розглядати ці справи так само, як і інші, тобто в судовому засіданні з повним дослідженням поданих сторонами доказів. Дійсно, двох-трьох місяців може бути недостатньо для судового розгляду справи, досудове розслідування якої здійснювалося півтора роки", – зауважила голова суду.

Михайленко нагадала, що чинне законодавство передбачає закриття кримінального провадження як одну з форм його завершення.

"Кримінальне провадження закривається зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення закінчився термін давності (у даному випадку – два роки). Це законодавча норма і всі повинні її дотримуватися", – пояснила голова суду.

Вона додала, що також важливим є формування судової практики, напрацювання підходів до розгляду справ такої категорії, оскільки законодавство, яке регулює декларування, не завжди є чітким і визначеним.

"Тобто закриття справ про недостовірне декларування – це теж результат: детективи та прокурори повинні переглянути свої підходи та спрямовувати обвинувальні акти до суду з великим запасом часу, а суб'єкти декларування – більш відповідально ставитися до подання відомостей у деклараціях", – підсумувала голова суду.

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Як повідомлялося, у серпні Апеляційна палата ВАКС звільнила від відповідальності народного депутата від фракції "Слуги народу" Юрія Камельчука у справі про брехню в декларації у зв’язку зі спливом строків давності та закрила справу. При цьому Камельчук затягував судовий процес, не з'являючись на засідання суду без поважних причин.

Раніше Апеляційна палата ВАКС скасувала обвинувальний вирок і звільнила від відповідальності народну депутатку Ірину Констанкевич ("За майбутнє") з тієї ж причини.