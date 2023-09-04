"Росіяни намагались нас обдурити": Президентка Молдови анонсувала результати аудиту боргів перед "Газпромом"

Аудитори, які мали оцінити історичну заборгованість компанії Moldovagaz перед "Газпромом", не підтвердили наявність заборгованості у розмірі $800 млн, на якій наполягав російський концерн.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, анонсувавши офіційну заяву уряду країни з цього приводу, передає місцеве видання NewsMaker.

За її словами, перед зимою 2021 року представники "Газпрому" вирішили не продовжувати контракт на постачання газу в останній момент і хотіли "швидко обдурити" молдовську делегацію.

"Наступного тижня наш уряд вийде і скаже, що ми найняли міжнародну компанію, яка провела аудит і сказала, що у нас немає жодних боргів перед "Газпромом" у $800 млн. Хотіли швидко обдурити. Залишили нас без газу. Перед зимоюі. "Давайте швидко підписуєте, що ви за 4 роки повернете $800 млн. і у вас буде газ". Ми сказали, що не можемо це підписати, оскільки це дуже великі гроші і ми не можемо на таке підписатися", – розповіла Санду.

"Нам сказали: "У вас не буде газу". Ніхто за 30 років не намагався купувати газ в іншому місці. Якщо газ продає лише монополіст, то це не нормально. І вони сказали, що ми не зможемо за два місяці змінити закон, знайти нові контракти. Це було негарно з їхнього боку. Козак сказав, що контракт продовжуватимемо, а потім змінили рішення. Я вважаю, що ми вчинили правильно", – додала президентка Молдови.

Нагадаємо, раніше в уряді повідомили, що цього тижня міністерство енергетики представить результати аудиту історичної заборгованості компанії Moldovagaz перед "Газпромом".

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Згідно з укладеною у листопаді 2021 року угодою, Moldovagaz та "Газпром" до 1 травня 2022 року мали підписати договір про врегулювання історичної заборгованості. До цього часу молдавська сторона мала провести незалежний аудит цієї заборгованості, яку російська сторона оцінювала у $700 млн.

Однак Молдова попросила російський концерн відстрочити цю дату через те, що не встигли провести аудит заборгованості.

У серпні 2022 року Молдова уклала контракт на проведення аудиту із Wikborg Rein Advokatfirma AS та Forensic Risk Alliance & Co.