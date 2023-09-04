Ліквідація наслідків після теракту на Каховській ГЕС завершена, – МОЗ

Основний етап ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС завершився 30 серпня. Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації наразі завершив роботу, далі контролювати ситуацію будуть екстрені служби за своїми напрямами.

Як ідеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, після руйнування дамби Каховської ГЕС 6 червня до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, у яких проживало майже 900 тис. населення.

Майже 700 тис. українців залишилися без доступу до питної води, для потреб населення та недопущення спалахів інфекційних хвороб до зони надзвичайної ситуації було доставлено 148 тис. тонн питної і технічної води. Центри контролю та профілактики хвороб видали 237 тис. таблеток для знезараження питної води для населення та для підприємств водопостачання й об’єктів критичної інфраструктури.

"Одразу після теракту на Каховській ГЕС на території Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей на базі центрів контролю та профілактики хвороб було сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози. Моніторинг проводився щоденно, завдяки злагодженій роботі спеціалістів ЦКПХ та медиків, екстрених служб та оперативному обміну інформацією з органами місцевого самоврядування і тому, що люди дослухались до обмежень та рекомендацій, вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб", – розповів заступник міністра – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін

За його словами, щоб не допустити погіршення санітарної ситуації, на постраждалих територіях було розгорнуто три інфекційних хаби для лікування пацієнтів з підозрами на гострі кишкові інфекції та холеру. Ці заклади були забезпечені спеціальними наборами медикаментів, більше ніж 3 тис. людей із гострою кишковою інфекцією були обстежені на холеру — холери не виявлено в жодному випадку.

З липня на територіях постраждалих громад, де вода повністю відступила, а земля підсохла, фахівці дослідили понад 100 проб ґрунту на територіях Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали затоплення.

Щодо води, морської та річкової, з поверхневих водойм – моніторинг продовжуватиметься. У разі фіксації відхилень чи невідповідності санітарно-гігієнічним нормам ЦКПХ інформуватимуть органи місцевого самоврядування та громади щодо можливих ризиків.

Загалом, якщо у перші дні після затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС за бактеріологічними показниками невідповідність санітарним нормам сягала 35%, зараз рівень забруднення водойм знизився до відхилення у 10% в окремих точках моніторингу.