Росія рекордно збільшила експорт свого зерна після блокування "Чорноморського коридору"
Про це свідчать дані Російського зернового союзу, передає Інтерфакс.
Зокрема, експорт російської пшениці становив 6,5 млн. тонн, що на 36,6% більше, ніж у серпні 2022 року. Експорт ячменю зріс на 7% – до 997 тис. тонн, кукурудзи – майже у 1,9 раза, до 212 тис. тонн.
Загалом з початку поточного маркетингового року (з 1 липня) з РФ експортовано 13,3 млн тонн основних видів зернових культур, що в 1,6 раза більше, ніж за перші два місяці минулого сезону. У тому числі пшениці Росія відправила на експорт 11 млн тонн (в 1,5 раза більше), що також є максимальним показником за останніх 7 років.
Найбільшим покупцем російської пшениці у серпні став Єгипет, куди відвантажили 910 тис. тонн. На другому місці – Алжир, експорт у цьому напрямку зріс у сім разів – до 610 тис. тонн. Третє місце посіла Туреччина з показником 481 тис. тонн.
До п'ятірки покупців російської пшениці у серпні увійшли також Кенія (постачання зросли у 12 разів, до 444 тис. тонн) та Бангладеш, куди відвантажено 319 тис. тонн. У серпні 2022 року Росія до цієї країни не експортувала пшеницю взагалі.
Як повідомлялося, у липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль.
Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.