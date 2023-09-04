Росія рекордно збільшила експорт свого зерна після блокування "Чорноморського коридору"

Росія у серпні цього року відвантажила на експорт 7,7 млн тонн зерна, це рекордний показник для цього місяця за останні сім років.

Про це свідчать дані Російського зернового союзу, передає Інтерфакс.

Зокрема, експорт російської пшениці становив 6,5 млн. тонн, що на 36,6% більше, ніж у серпні 2022 року. Експорт ячменю зріс на 7% – до 997 тис. тонн, кукурудзи – майже у 1,9 раза, до 212 тис. тонн.

Загалом з початку поточного маркетингового року (з 1 липня) з РФ експортовано 13,3 млн тонн основних видів зернових культур, що в 1,6 раза більше, ніж за перші два місяці минулого сезону. У тому числі пшениці Росія відправила на експорт 11 млн тонн (в 1,5 раза більше), що також є максимальним показником за останніх 7 років.

Найбільшим покупцем російської пшениці у серпні став Єгипет, куди відвантажили 910 тис. тонн. На другому місці – Алжир, експорт у цьому напрямку зріс у сім разів – до 610 тис. тонн. Третє місце посіла Туреччина з показником 481 тис. тонн.

До п'ятірки покупців російської пшениці у серпні увійшли також Кенія (постачання зросли у 12 разів, до 444 тис. тонн) та Бангладеш, куди відвантажено 319 тис. тонн. У серпні 2022 року Росія до цієї країни не експортувала пшеницю взагалі.

Як повідомлялося, у липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль.

Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.