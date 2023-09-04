Голова Мін’юсту пояснив невдачі з екстрадицією топ-корупціонерів до України

Міністерство юстиції продовжує роботу над поверненням до країни корупціонерів, які втекли до європейських країн, але війна значно ускладнює цей процес.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"У країнах Європи, в яких переважно знаходяться наші топ-злочинці, ... їх суди дуже ретельно ставляться до питань екстрадиції, зокрема, у зв'язку з тим, що у нас війна триває. І їхні адвокати, безумовно, колишні чиновники або топ-корупціонери наймають хороших адвокатів, зазначають, що передавати в Україну таких персонажів буде вкрай небезпечно.Тому в більшості випадків, на жаль, наші закордонні партнери поки що відмовляють в екстрадиції", – визнав міністр.

Водночас, за його словами, це явище тимчасове, оскільки Україна готова надати додаткові гарантії безпеки для екстрадованих злочинців під час війни.

"Після того, як ми адаптуємо, налаштуємо нашу систему прийому екстрадованих громадян під час війни, безумовно, показники покращаться", – пообіцяв Малюська.

"Умовно, завтра у величезному масштабі цього не буде. Спочатку підуть ті, хто вкрав найбільше. Їх ми спробуємо дістати насамперед. А середня риба та інші персонажі підуть пізніше", – додав очільник Мін’юсту.

Як повідомлялося, у березні французький суд відхилив запит української сторони за екстрадицію бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними ЗМІ, суд врахував позицію адвокатів, які стверджували, що Україна в стані війни і не здатна забезпечити судовий процес, що гарантує основоположні свободи підозрюваного.

Перед цим Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовився задовольнити вимогу української прокуратури про екстрадицію колишнього власника збанкрутілого "VAB Банку" ("ВіЕйБі Банк") Олега Бахматюка через війну та загрозу "значного погіршення умов у запитуючій державі".