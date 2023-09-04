Кремлю не вдається стримати подорожчання пального: Ціни на бензин у Росії б’ють рекорди десятий день поспіль

Ціна бензину марки А-95 в європейській частині Росії у понеділок подорожчала ще на 0,35% і вперше в історії перевищила позначку 75 тисяч рублів за тонну.

Біржова ціна на цей вид палива оновлює рекорди десятий торговий день поспіль, повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі.

Також продовжує зростати і вартість бензину марки А-92 – за день вона зросла на 0,28%, до 64,81 тис. рублів за тонну.

Вартість літнього дизпалива також оновила рекорд другий торговий день поспіль. У понеділок ціна цього виду палива на біржі зросла на 0,41% – до 68,28 тис. рублів за тонну. За серпень ціна дизельного палива на тлі ослаблення рубля зросла на 18,5%, додає Коммерсант.

Наприкінці серпня віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявляв, що уряд працює над заходами щодо стабілізації ситуації на ринку палива. За його словами, для цього планується обмежити його експорт.

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Російські ЗМІ зауважують, що в Росії виробляються достатні обсяги бензину, а дизельного палива – в рази більше споживання. Однак у останні місяці продаж нафтопродуктів за кордон став вигіднішим, ніж постачання на внутрішній ринок, через що зростає і офіційний, і сірий експорт.

Через це виник дефіцит бензину та дизельного палива на заправках в окупованому Криму і у цілій низці російських регіонів.

Активне зростання оптових цін на бензин та дизпаливо у Росії почалося із середити травня на тлі планів Мінфіну РФ знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті). Водночас за перші п'ять місяців 2023 року російські нафтові компанії збільшили експорт бензину на 37% – до 2,5 млн тонн.

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Сілуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць, а наприкінці липня Путін підписав відповідні поправки до Податкового кодексу.