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Кремлю не вдається стримати подорожчання пального: Ціни на бензин у Росії б’ють рекорди десятий день поспіль

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Кремлю не вдається стримати подорожчання пального: Ціни на бензин у Росії б’ють рекорди десятий день поспіль
Ціна бензину марки А-95 в європейській частині Росії у понеділок подорожчала ще на 0,35% і вперше в історії перевищила позначку 75 тисяч рублів за тонну.

Біржова ціна на цей вид палива оновлює рекорди десятий торговий день поспіль, повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі.

Також продовжує зростати і вартість бензину марки А-92 – за день вона зросла на 0,28%, до 64,81 тис. рублів за тонну.

Вартість літнього дизпалива також оновила рекорд другий торговий день поспіль. У понеділок ціна цього виду палива на біржі зросла на 0,41% – до 68,28 тис. рублів за тонну. За серпень ціна дизельного палива на тлі ослаблення рубля зросла на 18,5%, додає Коммерсант.

Наприкінці серпня віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявляв, що уряд працює над заходами щодо стабілізації ситуації на ринку палива. За його словами, для цього планується обмежити його експорт.

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Російські ЗМІ зауважують, що в Росії виробляються достатні обсяги бензину, а дизельного палива – в рази більше споживання. Однак у останні місяці продаж нафтопродуктів за кордон став вигіднішим, ніж постачання на внутрішній ринок, через що зростає і офіційний, і сірий експорт.

Через це виник дефіцит бензину та дизельного палива на заправках в окупованому Криму і у цілій низці російських регіонів.

Активне зростання оптових цін на бензин та дизпаливо у Росії почалося із середити травня на тлі планів Мінфіну РФ знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті). Водночас за перші п'ять місяців 2023 року російські нафтові компанії збільшили експорт бензину на 37% – до 2,5 млн тонн.

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Сілуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць, а наприкінці липня Путін підписав відповідні поправки до Податкового кодексу.

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Топ коментарі

  • Driver Audi
    Схоже на знущання .З нас.Десяті частки відсотка-це подорожчання?А шо там на наших заправках,все добре?
  • ॐ Серж ॐ
    Пробачте за мій Французький....
    Мені Зовсім Наср......то скільки подорожчав в них.
    Мене бентежить ціна лише на наших заправках.
  • Igor Uh e179719d
    Тільки, що спеціально пошукав ціну на їхніх заправках. На наші гроші там приблизно 20 грн за літр. Як же вони таке переживуть. Такі заголовки звучать як знущання. Пекельні санкції бл...ь.
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