"Детективна історія": Заборону виробництва цигарок для Duty Free відклали ще на місяць

Через затримку з публікацією закону, який забороняє продаж цигарок та алкоголю з маркуванням Duty Free на час воєнного стану, він набуде чинності з 1 жовтня, а не з 1 вересня, як очікувалось.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Трохи детективної історії по закриттю схеми по цигаркам duty-free. Нагадаю, там схема на декілька мільярдів і закривали ми її законом", – написав Железняк.

Він нагадав, що відповідний законопроєкт №9315 Верховна Рада ухвалила у другому читанні ще 10 серпня і він мав вступити в силу з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

"Ми спеціально прискорювали його підписання і нарешті 30-го серпня його підписав президент. Мали були одразу опублікувати, але магія – і в публікацію в "Голосі України" його подали тільки 2 вересня. Тобто – він вступить в силу не з 1 вересня, а тільки з 1 жовтня", – пояснив депутат.

"Ось така затримка виграла для схемщиків цілий місяць і думаю десятки мільйонів. Питання, хто саме з Офісу президента "прикурив" за таку затримку буквально на пару днів? Хоча тут питання навіть риторичне", – додав Железняк.

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Як повідомлялося, 30 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу та інших законів щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів", який забороняє продаж цигарок та алкоголю з маркуванням Duty Free на час воєнного стану.

Згідно із документом, до припинення або скасування воєнного стану в Україні забороняється поміщати у митний режим безмитної торгівлі та продаж (постачання) магазинами безмитної торгівлі, а також розміщення у них вироблених в Україні сигарет та інших тютюнових виробів.

При цьому законом забороняється продаж магазинами безмитної торгівлі тютюнових виробів одній особі протягом однієї доби в обсязі, що перевищує 50 сигарет або 10 сигар або 20 сигарил (вагою не більше 3 грамів кожна) або 50 грамів тютюну.