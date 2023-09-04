Врожай перевищить 80 мільйонів тонн: УЗА вже втретє покращила свою оцінку

Українська зернова асоціація (УЗА) оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року, підвищивши свій прогноз ще на 3,7 млн тонн – до 80,5 млн тонн зернових та олійних.

Згідно із повідомленням УЗА, таким чином врожай 2023 року може перевищити минулорічний на 6,8 млн тонн.

"Збільшення прогнозу цьогорічного врожаю викликане сприятливими погодними умовами і кращою врожайністю культур, аніж очікувалося, хоча засіяні менші у порівнянні з минулим роком майже на 2 млн га", – зазначається у повідомленні.

Водночас експорт з України в новому сезоні 2023/2024 потенційно може впасти до 49 млн тонн, хоча в минулому сезоні (який закінчився 30 червня 2023) українським аграріям вдалося експортувати 58 млн тонн.

Зокрема, значно покращено оцінку врожаю пшениці в 2023 році – з 20,2 млн до 22 млн тонн (в 2022 було 20,2 млн тонн, а у 2021 – рекордні 33 млн тонн). Потенційний експорт пшениці в 2023/2024 МР може скласти близько 16 млн тонн з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки склали 4,4 млн тонн.

Оцінка врожаю ячменю в 2023 теж зросла з 5,2 млн до 5,8 млн тонн (в 2021 році – 10,1 млн тонн, а в 2022 – 5,8 млн тонн), а потенційний експорт в 2023/2024 МР можна очікувати на рівні 3 млн тонн.

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні покращилися з 26,9 млн до 28 млн тонн (в 2021 році – 37,6 млн тонн, 2022 – 27,3 млн тонн), при цьому експорт може скласти близько 22 млн тонн.

Врожай соняшнику в 2023 очікується на рівні 13,9 млн тонн (в 2021 – 16,9 млн тонн, 2022 – 11,1 млн тонн), а потенційний експорт може скласти 0,5 млн тонн. Переробка соняшника на олію може сягнути 13,2 млн тонн.

Врожай ріпаку в 2023 оцінюємо в 4,1 млн тонн, при цьому експорт 2023/2024 МР очікується на рівні 4 млн тонн. Врожай сої очікуємо на рівні 4,8 млн тонн, а потенційний експорт 2023/2024 МР може сягнути 3,3 млн тонн.

При цьому таких обсягів експорту в новому сезоні вдасться досягти лише за умови відновлення робот українських чорноморських портів та покращення і здешевлення логістики альтернативних маршрутів, зокрема й Дунайського шляху.

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Як повідомлялося, у серпні УЗА покращила оцінку потенційного врожаю 2023 року на 7,8 млн тонн – до 76,8 млн тонн зернових та олійних.

У липні УЗА покращила прогноз потенційного врожаю 2023 року на 1 млн тонн – до 69 млн тонн зернових та олійних.

Українська Зернова Асоціація (УЗА) – це об’єднання виробників, переробників та найбільших експортерів зерна, які щорічно експортують близько 90% української зернової продукції.