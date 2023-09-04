У МЗС України відреагували на підсумки переговорів Путіна та Ердогана

"Чорноморська зернова ініціатива" має відновити своє функціонування, але не за рахунок шантажу та виконання забаганок Росії.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив , коментуючи зустріч президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з російським президентом Путіним у Сочі, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо хтось зустрічається без України, це не означає, що вони говорять без України", – зауважив очільник МЗС.

Кулеба нагадав, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан нещодавно був із візитом у Києві, і відбулася "дуже предметна розмова".

"Потім він поїхав до Москви. Ми розуміємо логіку обговорення. Наша позиція дуже проста: "Чорноморська зернова ініціатива" має бути відновлена. По-друге, вона має бути відновлена не за рахунок шантажу та виконання забаганок РФ", – заявив голова МЗС.

Міністр наголосив, що водночас Україна наполягає на необхідності розвивати альтернативний коридор для вивезення зерна з українських портів.

"Технічна можливість для цього є. Треба зміцнити додаткову можливість безпеки. Ми вже показали, що це працює. Ми бачимо, до речі, як з'являються країни, які цікавляться тим, щоб допомогти нам в організації функціонування цього коридору на стабільній основі", – розповів Кулеба.

Разом із тим, він наголосив, що жодних правових політичних підстав для виходу РФ із угоди не було.

"Якщо зараз їм йти на поступки, вони повернуться, через місяць вони знову вийдуть і висунуть нові вимоги. І третє, паралельно: через те, що Росії вірити не можна, потрібно розвивати альтернативні морські коридори для "Чорноморської зернової ініціативи". Що Україна успішно і робить. І ви знаєте про кораблі, які вже вийшли (з портів, – ред.", – сказав Кулеба.

Крім того, глава МЗС наголосив на довірчих відносинах між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

"Я переконаний, що за підсумками розмови Ердогана з Путіним будуть контакти між президентом Ердоганом і президентом Зеленським. І вони докладно поговорять, про що йшлося і про що домовилися, якщо домовилися, в Сочі", – висловив упевненість міністр.

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Як повідомлялося, за підсумками переговорів з Ердоганом у Сочі Путін заявив, що Росія готова повернутися до участі у "Чорноморській зерновій ініціативі" лише після виконання її умов.

Своєю чергою Ердоган заявив, що Україна має пом'якшити позицію щодо "чорноморського коридору" для постачання зерна до найбідніших країн. Водночас Ердоган уточнив, що альтернативні варіанти "зернової угоди" поступаються первинним домовленостям у плані безпеки, тому Анкара на різних майданчиках продовжує звертати увагу на російські занепокоєння щодо виконання "Чорноморської зернової ініціативи".

Напередодні переговорів Ердогана і Путіна міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що ООН підготувала новий пакет пропозицій для відновлення "зернової угоди", який передбачає перепідключення російського "Россєльхозбанку" до SWIFT та розморожування європейських активів російських виробників добрив.

Нагадаємо, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня. Для її продовження Росія вимагала підключення "Россєльхозбанку" до системи SWIFT. При цьому раніше цей банк не грав великої ролі в міжнародній торгівлі зерном, однак обслуговував російську оборонну промисловість. Крім того, Росія вимагала розблокувати постачання запчастин та сільгосптехніки, а також відновити експорт аміаку через Одесу.

Зі свого боку міністр закорднних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування "чорноморського зернового коридору" без Росії за наявності політичної волі.

Через зупинку "зернового коридору" експорт української аграрної продукції в липні впав на третину.