"Укрнафта" почала буріння нової свердловини. ФОТО

ПАТ "Укрнафта" з випередженням графіка на 17 днів розпочала буріння нової свердловини у Сумській області.

Про це директор "Укрнафти" Сергій Корецький повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Йде мова про свердловину №150 Великобубнівського родовища на Сумщині. Роботи проводяться за допомогою власного бурового верстату компанії", – написав Корецький.

Він уточнив, що проєктна глибина горизонтальної свердловини №150 – понад 2700 метрів.

Корецький додав, що в 2023 році "Укрнафта" інвестує 1,5 млрд в будівництво нових свердловин.

"У 2023 закладаємо 9, на 2024 плануємо 30 свердловин. Також вперше за всю історію країни компанія проведе 3D-сейсміку в гірській місцевості за допомогою безпровідних технологій. Нові знання про родовища дозволять бурити нові свердловини в майбутньому", – додав Корецький.

Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 млрд грн. Очікується, що компанія у 2023 році отримає 12 млрд грн чистого прибутку.

"Укрнафта" торік зменшила видобуток нафти й конденсату на 8,6% – до 1,37 млн тонн. Голова компанії Сергій Корецький в інтерв'ю БізнесЦензору розповідав, що історично найбільший обсяг видобутку нафти "Укрнафтою" був у 2006 році – 3,9 млн тонн, з того часу він поступово знижувався.

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Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.