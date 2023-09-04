Лукашенко попередив білорусів про дефіцит "шашличку під коньячок"

Майже 70% свинарських комплексів у Білорусії збудовано понад 20 років тому, потрібна програма їх модернізації.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді про проблеми свинарства, повідомляє російське інформагентство РБК.

Комплекси, які не підходять для вирощування свиней, він закликав "знести та глибоко закопать".

"Інакше ми не матимемо скоро і кілограма своєї свинини в країні для того, щоб ви виїхали на природу і приготували собі "шашличок під коньячок", – сказав Лукашенко.

Він уточнив, що обсяги вирощування свиней у Білорусі за два роки впали майже на 12%, а поголів'я скоротилося більш ніж на 11% (на 290 тис. особин). Паралельно смертність тварин збільшилась практично у кожному другому районі, а кількість приплоду скоротилася на 8%.

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На думку Лукашенка, для виправлення ситуації потрібно передусім дотримуватися заходів технологічної та трудової дисципліни, активізувати селекційно-племінну роботу та вдосконалити рецептури комбікормів.

Свинина увійшла до списку товарів, імпорт яких із ЄС, США, Великої Британії та інших країн Білорусь заборонила з 1 січня минулого року.