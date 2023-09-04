Нацкомісія терміново вимагає пояснень від "Укренерго" через аварійний імпорт електроенергії

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вимагає у НЕК "Укренерго" невідкладно надати інформацію стосовно причин, які стали умовою для отримання аварійної допомоги з метою балансування Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України протягом липня-серпня 2023 року.

Відповідного листа НКРЕКП направила на адресу "Укренерго" 1 вересня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, Нацкомісія занепокоєна ситуацією, за якої НЕК "Укренерго" неодноразово протягом липня-серпня 2023 року вдавалась до залучення аварійної допомоги.

На думку регулятора, водночас "Укренерго" нібито не вживало заходів для пошуку резервів регулювання частоти та потужності в ОЕС України шляхом залучення додаткових джерел внутрішньої генерації, в тому числі й теплової, для покриття дефіциту електричної енергії.

НКРЕКП зазначає, що отримала листи від виробників теплової генерації, в яких вони звертаються з проханням прискорити розробку НЕК "Укренерго" відповідних змін до Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України та надати їх на погодження до НКРЕКП.

Ці неназвані представники теплової генерації стверджують, що ці зміни дадуть можливість у разі дефіциту електричної енергії в ОЕС України збільшити її виробництво на ТЕЦ.

"Регулятор наголошує на необхідності оперативного вирішення цього питання, зокрема, невідкладної підготовки НЕК "Укренерго" відповідних змін до Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України", – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, оператор системи передачі (НЕК "Укренерго", ОСП) має право використовувати аварійну допомогу від суміжних ОСП у разі виникнення передаварійного, аварійного режиму роботи або режиму системної аварії та вичерпання резервів регулювання частоти та потужності в ОЕС України або системі передачі суміжного ОСП.

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Як повідомлялося, у серпні "Укренерго" неодноразово залучало аварійну допомогу від енергосистем Польщі та Румунії через дефіцит потужності в енергосистемі України на тлі зростання споживання електроенергії через спеку та виведення енергоблоків ТЕС та АЕС в ремонт.

В "Укренерго" пояснювали, що аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.