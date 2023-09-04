На Вінниччині вирішили відновити будівництво стадіону за 56 мільйонів гривень. Але грошей нема

Державне підприємство "Архітектурно-будівельний інжиніринг" Вінницької ОДА 24 та 25 серпня без проведення відкритих торгів підписало дві угоди із ПП "Б.В.В.-Буд" на виконання додаткових робіт з реконструкції стадіону в місті Бар загальною вартістю 56 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

У вересні 2021 року ця фірма виграла відкриті торги нинішнього замовника на реконструкцію стадіону КЗ "Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос" по вул. Комарова, 2 за 64 млн грн.

За даними порталу публічних коштів Spending та пошуково-аналітичної системи ".007", за старим договором фірмі виплатили тільки 7 млн грн ще у 2021 році.

Мер Бара Володимир Саволюк розповідав, що після повномасштабного вторгнення Росії роботи призупинили. За його словами, за рік ціни на матеріали і послуги зросли, що стало причиною перегляду проектно-кошторисної документації.

Тепер у тієї самої фірми без торгів замовили додаткові роботи до кінця 2024 року на суму 56 млн грн. Причому закупівлю розбили на два договори по 28 млн грн, у кожному випадку вказавши, що вартість додаткових робіт не перевищує 50% ціни основного договору. Це дозволило не оголошувати новий тендер.

Підсумкові відомості ресурсів і кошториси не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни будматеріалів та обладнання із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Обов’язки директора ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг" Вінницької ОДА з квітня 2023 року виконує Олег Каліновський.

Головою Вінницької ОДА є голова фракції "Слуга народу" у Вінницькій міськраді Сергій Борзов. У 2019-2020 роках він очолював Державне управління справами. Його дружина Ірина Борзова є народною депутаткою від "Слуги народу", а також входить до Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту.

Сам Борзов після публікації новини про тендер заявив, що грошей на відновлення будівництва стадіону немає, але навіщо у Prozorro підписали дві нові угоди на виконання цих робіт, не пояснив.

"Вінницька ОВА не поновлювала будівництво стадіону у м. Бар і не приховувала ціни будматеріалів у підрядах на 56 мільйонів! Грошей на стадіон немає! І не могло бути!", – написав він у Facebook.

Водночас, попри відсутність коштів, він запевнив, що ціни на будматеріали у додаткових угодах, які не оприлюднено, залишились такими ж, як у 2021 році.

"Ціни на будматеріали такі були на 2021 рік. Так, було корегування проекту, яке замовили раніше, тому це є на "Прозоро". А ви тепер доведіть, що я виділив ці кошти на стадіон", – додав Борзов.

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Фірмою "Б.В.В.-Буд" із Вінниччини володіє та керує Віталій Бобрук, який також володіє ТОВ "Будівельна механізована компанія" разом із його директором Олегом Шкураком.

Загалом із 2017 року "Б.В.В.-Буд" натендерив виключно на Вінниччині 657 млн грн.