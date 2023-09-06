Google представила оновлений логотип Android. ФОТО

Компанія Google представила новий логотип своєї операційної системи Android.

"Із ростом нашої компанії, яка налічує понад 3 млрд пристроїв на базі Android у всьому світі, змінилося і наше бачення. Ми вважаємо, що наша система брендів і те, як ми візуально представляємо себе у світі як Android, має відображати основну ідею Android – відкритість, ітеративність та інклюзивність. Ось чому ми ділимося оновленням нашої візуальної ідентичності, яка краще представляє нашу Android-спільноту", – йдеться в повідомленні компанії, передає Укрінформ.

Відходячи від стилізації малих літер, логотип ОС після внесення змін починається з великої літери "А". Компанія зазначила, що це зроблено для того, щоб "надати більше ваги його зовнішньому вигляду при розміщенні поряд із логотипом Google".

"Хоча ми додали більше вигинів та індивідуальності, унікальної для Android, нова стилізація Android точніше відображає логотип Google і створює баланс між ними. Ми сподіваємося, що ці невеликі, але важливі оновлення шрифту Android зможуть краще розповісти про взаємозв'язок між пристроями Android, а також додатками та сервісами Google, які вже знайомі людям", – наголосили у компанії.

Крім того, компанія також змінила вигляд Bugdroid, талісману Android, зобразивши його в повний зріст і в 3D-форматі. Робот є частиною офіційного логотипу Android і, як зазначається, відображає грайливість, яку люди очікують від Android.