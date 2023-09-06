Євросоюз не зможе відмовитися від російського газу найближчим часом, – заступник голови ЄК

Повна відмова від постачання російського газу є майже нездійсненним завданням для країн Євросоюзу найближчим часом.

За словами заступника голови Єврокомісії Мароша Шефчовича, у 2022 році імпорт газу до країн ЄС із Росії скоротився зі 150 млрд кубометрів до менше ніж 80 млрд кубометрів. Згідно з прогнозами, цього року обсяг російського газу, що імпортується, складе всього 40 млрд кубометрів, включно зі скрапленим природним газом, передає LIGA.net.

"Ми суттєво знизили показники імпорту російського газу. Але я б сказав, що повністю відмовитися від російського газу – це поки що майже нездійсненна місія", – додав Шефчович.

Водночас він зазначив, що якщо ЄС продовжить розвивати газову інфраструктуру і налагоджувати нові партнерські відносини, його країни зможуть у найближчі місяці ще більше знизити імпорт російського газу.

"У разі з газом, який імпортується через загальну закупівельну платформу ЄС, ми вже стежимо за тим, щоб він не надходив з Росії", – сказав Шефчович.

Намагаючись шантажувати Європу газом, Росія зупинила "Північний потік-1" з 31 серпня 2022 року, а через місяць він був зруйнований вибухом у Балтійському морі. Також постраждала одна з ниток "Північного потоку-2". Його Росії не дозволили запустити через агресію.

Із травня 2022 року Україна припинила транзит газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка" внаслідок окупації росіянами північної частини Луганської області, а переводити ці обсяги на ГВС "Суджа" Росія відмовляється.

Тоді ж Росія сама відмовилась від транзиту газу через Польщу трубопроводом Ямал – Європа.