Новини

Європейське оборонне відомство підписало перші угоди про спільні закупівлі боєприпасів для України

2890
Європейське оборонне відомство підписало перші угоди про спільні закупівлі боєприпасів для України
Європейське оборонне агентство (EDA) підписало вісім контрактів з європейською промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.

Як ідеться в повідомленні EDA, підписання контрактів стало першим в історії кроком до використання Євросоюзу для колективної закупівлі зброї, передає Європейська правда.

Завдяки цим контрактам країни-члени ЄС і Норвегія тепер матимуть можливість закуповувати 155-мм боєприпаси через EDA, яка працюватиме як закупівельна агенція.

Боєприпаси, що закуповуються, призначені для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні: французька Caesar, польська Krab, німецька Panzerhaubitze 2000 та словацька Zuzana.

З метою дотримання юридичних зобов'язань та захисту комерційної таємниці, EDA не може розголошувати імена підрядників та ціни за одиницю продукції на даному етапі, а також не коментує переговори, що тривають.

Ці рамкові контракти були підписані в рамках тристороннього підходу до постачання більшої кількості артилерійських боєприпасів і ракет в Україну, узгодженого Радою ЄС у березні 2023 року.

Євросоюз надає підтримку країнам-членам у постачанні артилерійських боєприпасів і ракет з національних запасів; агрегуванні попиту і спільній закупівлі 155-мм боєприпасів; а також у нарощуванні виробничих потужностей європейської оборонної промисловості.

Нагадаємо, що ASAP є складовою плану Європейського Союзу з забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2022 року.

Детальніше читайте тут: Європа готує снаряди: як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

ТОП-новини

всі новини