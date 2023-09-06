Можна повідомляти про корупцію: НАЗК запускає Єдиний портал повідомлень викривачів

Національне агентство з питань запобігання корупції запускає Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

Як ідеться в повідомленні НАЗК, спеціальний ресурс забезпечує надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх структурах – інформація викривачів оперативно надходитиме її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції, а також до спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції (НАЗК, НАБУ, Нацполіції, органів прокуратури).

До порталу впродовж 180 робочих днів буде підключено понад 92 тис. організацій: спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції НАЗК, НАБУ, Офіс генпрокурора, Нацполіція, ДБР, міністерства, ОДА-ОВА, ВРУ, Кабмін, Офіс президента України, РНБО, ЦВК, КСУ, держкомпанії, місцеві ради та інші.

Портал забезпечує цілодобовий відкритий доступ для подання повідомлень (у тому числі анонімних) про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Це зручний і простий інструмент, який мінімізує людський фактор, унеможливлює втручання в систему і витік інформації.

"Тож, якщо вам стали відомі факти корупційних правопорушень у вашій організації, повідомляйте про них. Портал підкаже, як це зробити швидко і правильно", – закликали в НАЗК.

Портал доступний за посиланням.