У Міненерго спростувують заяву про виконання плану ремонтів ТЕС лише на 30% (оновлено)

Міністерство енергетики України спростувало інформацію про те, що українські електромережі готові до зими на 98%, атомні електростанції (АЕС) – на 70%, теплові електростанції (ТЕС) – на близько 30%.

"Сьогодні засобами масової інформації були розповсюджені дані щодо перебігу ремонтної кампанії на енергетичних об’єктах з посиланням на радницю міністра енергетики України Лану Зеркаль. З цього приводу можемо повідомити наступне. Пані Лана Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики України. Інформація, наведена нею щодо стану ремонтної кампанії на енергетичнх об'єктах, не відповідає дійсності", – повідомили в Міненерго.

Раніше повідомлялося, що Зеркаль розповіла про виконання планових ремонтів. Так, вона наголосила, що потрібно прискоритися з відновленням обʼєктів генерації, бо інакше Україні не пройти зиму без відключень електроенергії.

"План відновлення генерації наразі виконано на одну третину", – сказала Зеркаль.

Водночас вона наголосила, що наразі вдалося відремонтувати пошкоджені трансформатори та привезти автотрансформатори з-за кордону.

"Проте поки ще не почалось будівництво захисних споруд від атаки дронів. Агентство з відновлення брались будувати великі саркофаги, проте там також все ще на початковому етапі", – зазначила Зеркаль.

"У нас є 45 днів. В уряду, у фахівців, у регулятора є всі можливості та інструменти всі ризики нівелювати. А зима покаже, хто і де "налажав", – додала радниця міністра енергетики.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна готується пройти зиму без відключення світла і для цього є необхідні ресурси. Однак він наголосив, що такий сценарій можливий у разі відсутності російських ударів по енергосистемі.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, в Україні відновили практично всі ТЕС, які росіяни пошкодили ракетними ударами.