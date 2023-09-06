Ринок нових вантажівок за рік збільшився майже вдвічі, – "Укравтопром"

Упродовж серпня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 955 авто, що на 2% менше, ніж у попередньому місяці.

Як ідеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", водночас, у порівнянні з торішнім серпнем реєстрації нових комерційних авто збільшились майже вдвічі.

Відставання від показника довоєнного серпня 2021 року в цьому сегменті автомобільного ринку становить 29%.

До топ-5 ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

Renault – 191 машин;

Scania – 98;

Mercedes-Benz – 84;

Volkswagen – 73;

Ford – 72.

Усього з січня по серпень 2023 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 7120 нових машин, що на 65% більше, ніж за аналогічний період минулого року.