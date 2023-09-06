Суд відклав розгляд скарги Коломойського на арешт до 25 вересня

Київський апеляційний суд переніс на 12:40 25 вересня розгляд скарги олігарха Ігоря Коломойського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн грн у зв’язку з тим, що не надійшли матеріали справи з Шевченківського райсуду столиці.

Про це повідомив головуючий колегії суддів Віктор Глиняний, передає Укрінформ.

У свою чергу адвокати Коломойського протестували проти цієї дати, оскільки весь цей час їх підзахисний змушений буде перебувати у слідчому ізоляторі.

На засідання суду в середу правоохоронці не доставили Коломойського. На запитання судді, чому його немає у залі суду, прокурор Офісу генпрокурора Павло Олеша відповів, що йому про це нічого не відомо.

Водночас адвокат олігарха Олександр Лисак зазначив, що напередодні, 5 вересня, Коломойський висловив бажання прибути на судове засідання.

Після оголошення даного рішення суду адвокати повідомили журналістам, що, скоріше за все, до 25 вересня Коломойський не вноситиме заставу і перебуватиме у СІЗО, оскільки вважає рішення суду першої інстанції про обрання йому запобіжного заходу необґрунтованим і хоче дочекатися рішення апеляції.

Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва обрав бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави в понад 500 млн грн.

Також за рішенням суду він має здати всі документи та не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть упродовж п'яти днів.

Раніше Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Як встановили правоохоронці, протягом 2013-2020 років бізнесмен легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Зокрема, було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.