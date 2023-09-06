Рада призначила Умєрова міністром оборони

Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

Відповідне рішення підтримали 338 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Як повідомлялося, на засіданні у вівторок Верховна Рада підтримала звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України.

Перед цим Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Напередодні Резніков подав заяву про відставку "на виконання рішення президента Володимира Зеленського". Водночас у поданій заяві він пояснив своє рішення піти з посади тим, що нібито виконав всі поставлені завдання.

3 вересня Володимир Зеленський заявив про зміну міністра оборони. Він повідомив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на цю посаду.