Резерви Нацбанку впали за місяць на $1,3 мільярда – до $40,4 млрд

Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $40,39 млрд. У серпні вони знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій Національного банку України з продажу валюти.

Як повідомляє пресслужба НБУ, у серпні регулятор продав на валютному ринку $2,45 млрд, а викупив до резервів – всього $4,5 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив $2,45 млрд.

Крім того, уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті за місяць $306,5 млн, з яких $169,1 млн – боргу перед Світовим банком, $63,7 млн – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $379,6 млн.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1,66 млрд. Із цієї суми: $1,63 млрд – макрофінансова допомога від ЄС; $21,9 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

На розмір резервів також вплинула переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У серпні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $120,5 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту", – зазначають у НБУ.

Як повідомлялося, станом на 1 серпня міжнародні резерви України становили $41,72 млрд. У липні вони зросли на 6,9%, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього максимальний рівень резервів був зафіксований 1 липня 2023 року – $39,03 млрд.