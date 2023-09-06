"Немає потенціалу": "Слуги народу" зривають прийняття законопроєкту для переговорів про членство в ЄС

Верховна Рада цього тижня не голосуватиме за законопроєкт №9269-д про статус публічно значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP), оскільки правляча партія "Слуга народу" не може зібрати достатньо голосів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"На жаль, рекомендований Комітетом законопроєкт N9269-д про довічний статус публічно значущих осіб на цьому тижні не буде розглянутий в ВР. Як колись говорили, немає потенціалу…", – написав Гетманцев.

Водночас він нагадав, що ухвалення цього закону є однією з семи передумов для початку переговорів про членство в ЄС. Він також є одним із "маяків" у програмі співпраці з МВФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський цими вихідними закликав депутатів Ради ухвалити закони, необхідні для відкриття переговорів про членство в ЄС, зокрема про PEP. Його ухвалення в першому читанні цього тижня анонсував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як повідомлялося, уряд вніс відповідний законопроєкт №9269 до Верховної Ради на початку травня, профільний комітет того ж місяця вже вкотре рекомендував включити його до порядку денного та ухвалити за основу, повторивши цю рекомендацію цього тижня.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що у листопаді 2022 року Верховна Рада внесла зміни до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", якими депутати обмежили термін визнання політично значущих осіб трьома роками.

Тобто, після спливу трирічного строку з дня припинення виконання визначних публічних функцій всі такі політично значущі особи втрачають цей статус, відтак фінансові організації більше не повинні перевіряти їх операції.

Однак ці зміни не відповідають міжнародним зобов’язанням, яких взяла Україна на шляху інтеграції до ЄС та протирічать стандартам FATF.