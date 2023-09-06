Податкова збільшує кількість перевірок бізнесу попри ріст податкових надходжень

Державна податкова служба збільшує кількість перевірок бізнесу попри зростання податкових надходжень до державного бюджету.

"У січні-липні нинішнього року, за офіційною інформацією ДПС, план надходжень податку на прибуток підприємств перевиконано на 22,6% (+13,1 млрд грн), акцизів – на 18,3% (+9 млрд грн), податку та доходи фізичних осіб на 6,2% (+5,6 млрд грн). Всього до зведеного бюджету за сім місяців поточного року надійшло 661,3 млрд грн", – йдеться в статті УНІАН.

Тобто бізнес переважно є свідомим і сплачує податки, приходять до висновку автори статті.

"Він об'єктивно не потребує наглядача з батогом, який стоятиме біля кожної бухгалтерії. Більше того, працювати в умовах війни і воєнних ризиків – складно. Але це аж ніяк не турбує основних натхненників ідеї поновлення перевірок", – йдеться в статті.

Втім, місяць тому набрав чинності закон, який частково скасував мораторій на податкові перевірки. При тому що нагальної потреби у цьому не було: податкові надходження перевищують заплановані.

Крім того, офіційні особи з Податкового комітету Верховної ради відкрито анонсують посилення тиску на легальний бізнес зі сфери IT, грального бізнесу та інші технологічні компанії на кшталт Rozetka, monobank та "Нова пошта".