Російський центробанк збільшить продаж валюти у 10 разів, щоб стримати падіння рубля

Центробанк РФ вирішив тимчасово збільшити щоденний продаж валюти майже у 10 разів – з 2,3 млрд до 21,4 млрд рублів (в еквіваленті) у період з 14 по 22 вересня.

Операції з продажу валюти відбуватимуться в рамках інвестування коштів Фонду національного добробуту (ФНБ), пише російська редакція Forbes.

Усього з 14 по 22 вересня російський центробанк обіцяє продати валюту на суму, еквівалентну 150 млрд рублів.

У центробанку пояснили тимчасове збільшення обсягів продажу валюти запланованим на 16 вересня погашенням валютного випуску єврооблігацій на $3 млрд. Виплати власникам єврооблігацій російський Мінфін здійснюватиме у рублях, внаслідок чого після їх погашення може виникнути додатковий попит на іноземну валюту з боку власників.

У цих умовах збільшення продажу валюти "сприятиме задоволенню можливого додаткового попиту на іноземну валюту та зниженню волатильності на валютному ринку в цей період", зазначають у пресслужбі центробанку РФ.

Центробанк Росії ухвалив рішення різко збільшити щоденний продаж валюти на тлі падіння курсу рубля. На відкритті торгів на Московській біржі 6 вересня курс долара перевищив позначку 98 рублів вперше з 15 серпня, євро торгувався дорожче 105,4 рубля.

Відразу після заяви російського центробанку курс рубля дещо зріс, станом на 14:30 за київським часом він торгується на рівні 97,94 руб. за долар і 105,25 руб. за євро.