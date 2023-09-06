Наслідки мобілізації від Путіна і падіння рубля: В уряді Росії заявили про "аномальний" рівень безробіття
Про це заявив міністр економічного розвитку РФ Максим Рєшетніков, пише російська редакція Forbes.
Він визнав, що наразі не інвестиції, не фінанси і навіть не технології, а саме люди стали дефіцитним ресурсом у російській економіці.
"Це виражається і в украй низькому рівні безробіття: 3% все-таки для нас це аномально. Це вже точно гальмо для розвитку економіки, а не якийсь плюс", – сказав Рєшетніков.
Він визнав, що на це вплинув "великий відтік населення" з країни протягом останніх півтора року, тому російські владі потрібно залучати більше трудових мігрантів.
"Ми повинні більш активно працювати із залученням мігрантів в економіку", – підкреслив Рєшетніков.
Міністр нагадав, що Росія зараз активно інвестує у російські школи в країнах Центральної Азії, які активно зростають і де багато робочих рук.
За його словами, Росії також потрібно утримати в країні найкращих працівників із суміжних держав.
"Ми знаходимося в дуже жорсткій конкуренції за ці робочі руки з Китаєм, Південно-Східною Азією, іншими країнами", – додав він.
За офіційними даними Росстату, у липні 2023 року безробіття в Росії оновило мінімум за період спостережень показника з 1991 року, зменшившись до 3%. Центробанк РФ раніше також називав дефіцит трудових ресурсів одним із основних проінфляційних факторів.
За даними Росстату, до початку повномасштабної війни Росію за часів правління Путіна залишили 1,6-2 млн осіб. Після вторгнення в Україну, за приблизними оцінками, виїхали ще близько 1 мільйона осіб.
При цьому з Росії можуть поїхати до третини трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.