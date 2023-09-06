Уряд Росії обмежить експорт бензину та дизпалива для боротьби зі стрімким зростанням цін

Міненерго РФ підготувало проєкт указу Путіна про обмеження експорту нафтопродуктів з Росії, щоб стримати зростання внутрішніх цін на бензин та дизпаливо.

За словами першого заступника міністра енергетики Павла Сорокіна, документ перебуває на фінальній стадії погодження, передає російський Інтерфакс.

За його словами, указ передбачає на заборону експорту пального для трейдерів та посередників, це право залишать лише нафтопереробним заводам.

"Це також буде дуже велика підтримка цін (на пальне на внутрішньому ринку, – ред.)", – сказав російський чиновник.

Він пояснив, що зараз експортувати бензин з Росії вигідніше, ніж продавати його всередині країни, де ціна на пальне дотується із федерального бюджету.

"Якщо жити за експортною альтернативою, то ціна (на нафтопродукти, – ред.) зараз на біржі має бути не 65 тис. (руб. за тонну, – ред.), а в районі 90 тис. Це означає, що експортна альтернатива істотно вища, ніж внутрішня ціна, тому дуже багато несумлінних гравців на ринку, дрібні трейдери, нафтобази тощо купують (нафтопродукти, – ред.) за внутрішньою ціною і далі продають на експорт. Ми це називаємо "сірий" експорт (експорт нафтопродуктів, куплених біржі, за які з бюджету РФ виплачено демпфер, – ИФ)", – розповів міністр.

Як повідомлялося, ціна бензину марки А-95 на російській біржі у понеділок вперше в історії перевищила позначку 75 тисяч рублів за тонну. Біржова ціна на цей вид палива оновлює рекорди десятий торговий день поспіль. Вартість літнього дизпалива також оновила рекорд.

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Російські ЗМІ зауважують, що в Росії виробляються достатні обсяги бензину, а дизельного палива – в рази більше споживання. Однак у останні місяці продаж нафтопродуктів за кордон став вигіднішим, ніж постачання на внутрішній ринок, через що зростає і офіційний, і сірий експорт.

Через це виник дефіцит бензину та дизельного палива на заправках в окупованому Криму і у цілій низці російських регіонів.

Активне зростання оптових цін на бензин та дизпаливо у Росії почалося із середити травня на тлі планів Мінфіну РФ знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті). Водночас за перші п'ять місяців 2023 року російські нафтові компанії збільшили експорт бензину на 37% – до 2,5 млн тонн.

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Сілуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць, а наприкінці липня Путін підписав відповідні поправки до Податкового кодексу.