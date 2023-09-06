Розкрадання коштів "Приватбанку" на 8,4 мільярда: НАБУ передало до суду справу проти банкірів Коломойського

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передали до суду справу про розкрадання коштів "Приватбанку" на загальну суму понад 8,4 мільярда гривень.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, підозрюваними у справі є шість осіб.

Серед підозрюваних у цій справі:

ексголова правління ПАТ КБ "Приватбанк" Олександр Дубілет (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України);

колишній перший заступник голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" Володимир Яценко (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

ексзаступник голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191 КК України);

колишня керівниця департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

колишня керівниця департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191 КК України);

керівниця департаменту операційного напрямку ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації "Приватбанку", колишній голова правління Дубілет доручив перерахувати кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.

В результаті банку завдали збитків на суму близько $315 млн (8,2 млрд грн за курсом НБУ).

Крім того, ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів у грудні 2016 року за день до визнання "Приватбанку" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь пов’язаних з банком компаній.

Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої. Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.

Як повідомлялося, НАБУ завершило розслідування у цій справі ще у жовтня 2022 року, відкривши стороні захисту матеріали для ознайомлення.

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Нагадаємо, у лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям "Приватбанку" про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Одразу ж після цього детективи НАБУ затримали колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" до його націоналізації Володимира Яценка при спробі вилетіти з України.

Вже у березні 2021 року НАБУ повідомило колишнім керівникам "Приватбанку" про підозри за новим епізодом про розтрату майже $315 млн (близько 8,2 млрд грн) коштів банку через акредитивну схему.

Перед цим, у липні 2020 року, детективи НАБУ повідомили колишньому голові "Приватбанку" Олександра Дубілета, його першому заступнику та керівнику департаменту про підозру у розтраті грошових коштів банку на суму 85,2 млн грн на користь пов’язаної компанії.

15 липня 2022 прку Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід колишньому голові правління "Приватбанку" Олександру Дубілету у вигляді тримання під вартою, однак наразі він переховується за кордоном.

На момент оголошення першої підозри колишній голова "Приватбанку" Олександр Дубілет жив в Австрії і відразу ж після її отримання, як і низка інших фігурантів справи, переоформив свою частку в компанії, що запустила проект monobank. Наразі Дубілет стверджує, що живе в Ізраїлі та має громадянство цієї країни.