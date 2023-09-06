Бельгійський виробник будматеріалів Etex остаточно пішов з Росії

Бельгійська компанія Etex оголосила про завершення процесу виходу з російського ринку.

Бельгійська компанія Etex оголосила про завершення процесу виходу з російського ринку.

Як повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), на рішення Etex вплинуло попередження про внесення компанії до переліку "Міжнародних спонсорів війни".

"Так, завдяки проактивній роботі посольства України в Бельгії та Міністерства закордонних справ України рада директорів компанії, дізнавшись про заплановане внесення її до переліку Міжнародних спонсорів війни, ухвалила рішення про відчуження двох підприємств російської компанії "Ursa", якими володіла "Etex", та остаточний вихід з російського ринку", – зазначається у повідомленні.

У пресрелізі Etex зазначається, що компанія вивчала всі варіанти повного виходу з Росії з початку повномасштабного вторгнення, виокремивши свій російський бізнес.

Наприкінці српня Etex завершила процес повного виходу з Росії, продавши свої єдині два підприємства в країні. На російський бізнес припадало менше 2% від загальної діяльності компанії.

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Etex є одним із європейських лідерів із виробництва будівельних матеріалів, володіє більше 110 виробничими майданчиками у 42 країнах світу.

У січні 2022 року Etex придбала російську компанію "Ursa", виробника екструдованого пінополістиролу та мінеральної тепло- та звукоізоляції. Компанія "Ursa" володіє 3 виробничими центрами в РФ та 6 регіональними офісами, а також має представництва в Білорусі і Казахстані. Дохід "Ursa" за 2022 рік склав $73 млн, а податків до бюджету РФ було сплачено понад $2 млн.

Водночас, до повномасштабного вторгнення РФ Etex також належав завод "Сініат" у Бахмуні, на якому працювало близько 300 співробітників. Внаслідок російської агресії та окупації міста завод "Сініат" було знищено, а компанія надала допомогу робітникам для переїзду в інші міста України, а також за кордон.