АРМА за рік не змогла передати в управління десятки арештованих готелів, щоб поселити туди переселенців, – Trap Aggressor

З жовтня 2022 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) не змогло знайти управителя для жодного з арештованих готелів, які планувалося передати на умовах надання частини номерного фонду для проживання військовослужбовців та переселенців.

Про це свідчить офіційна відповідь АРМА на запит Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань наповнення бюджету, повідомляє проєкту Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch.

У жовтні 2022 року АРМА оголосило конкурси з відбору управителів для 22 готельно-санаторних комплексів у різних регіонах з умовою, що 10-20% номерного фонду передадуть у якості житла для внутрішньо переміщених осіб.

Згідно із відповіддю АРМА, станом на вересень 2023 року, тобто через 11 місяців від анонсу, жоден з арештованих готелів не був переданий в управління.

Відповідно до листа АРМА наразі в управлінні Агентства знаходиться 29 готельних комплексів, баз відпочинку та іншої нерухомості, щодо яких оголошено конкурс або підготовлено документи для оголошення конкурсу.

З них у Києві та Київській області знаходиться 7 обʼєктів, у Полтавській та Закарпатській областях – по 4 обʼєкти, в Одеській області – 3 обʼєкти, у Львівській, Волинській та Хмельницькій областях – по 2, а в м. Миколаїв, Харків, Рівне, у Вінницькій, та Дніпропетровській областях – по 1 обʼєкту нерухомості.

Серед найбільших об’єктів – столичні готелі "Турист" та "Дружба".

"Стосовно відсотку від номерного фонду активів АРМА, який передано на потреби внутрішньо переміщених осіб, повідомляємо, що станом на 24.07.2023 активи не передані в управління", – уточнили в Агентстві.

В АРМА пояснюють нереалізовані плани з передачі готелів і санаторіїв на потреби переміщених осіб трьома причинами:

скасуванням арештів на низку об’єктів нерухомості, щодо яких були оголошені конкурси;

незавершеними конкурсами на управителя, які тривають;

затримками підписання договорів з переможцями конкурсів.

Так, у червні 2023 року було обрано управителя майновим комплексом "Сонячне Закарпаття" площею 15 690 кв. м – ним стало ПрАТ "Алекс". Цей же управитель переміг у конкурсі на управління санаторієм "Поляна", що також знаходиться у Закарпатській області.

Переможцем конкурсу на управління для санаторію "Квітка Полонини" на Закарпатті стало ТОВ "Саламандра-Закарпаття". Проте, як повідомляє АРМА, договори на управління цими активами з управителями не укладалися, оскільки на початку серпня Агентством розпочато перевірку стосовно дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів при визначенні переможців цих конкурсів за попереднього керівництва.

Як повідомлялося, також майже рік АРМА не може передати в управління арештовані корпоративні права компаній ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" та нерухомість АТ "Альфа-банк", співвласником яких є російський олігарх Міхаіл Фрідман.