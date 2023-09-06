"Молдова не платитиме неіснуючі борги": Аудитори не змогли підтвердити 99% вимог "Газпрому"

Уряд Молдови не виплачуватиме російському "Газпрому" борг, який російська сторона оцінювала у близько $800 млн, оскільки незалежний аудит не підтвердив цю суму.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, коментуючи звіт міністра енергетики Віктора Парлікова за підсумками аудиту історичної заборгованості Moldovagaz перед "Газпромом", повідомляє місцеве видання NewsMaker.

"Ми не дозволимо покласти цей обов'язок на плечі громадян. Молдова не збирається виплачувати неіснуючі борги, а громадяни Молдови, очевидно, не зобов'язані за це платити теж", – заявив очільник молдовського уряду.

Перед цим міністр енергетики країни Віктор Парліков повідомив, що за результатами аудиту уряд Молдови пропонує виплатити "Газпрому" всього $8,6 млн для врегулювання питання про історичний борг Молдови за газ. За його словами, більшість нарахованого боргу не підтверджена або не здійсненна. Більше того, аудитори дійшли висновку, що Moldovagaz має право висунути "Газпрому" свої фінансові вимоги.

Парліков додав, що в цьому полягає позиція уряду, але й тут є місце для дискусій. Тепер в уряді чекають на реакцію "Газпрому" на ці пропозиції.

"М'яч на їхньому боці", – заявив молдовський міністр.

Згідно зі звітом аудиторів Wikborg Rein Advokatfirma AS і Forensic Risk Alliance, які вивчили структуру боргу Moldovagaz перед "Газпромом", нарахований борг Moldovagaz станом на 31 жовтня 2021 року становив $756,58 млн.

Через відсутність документації аудитори не змогли перевірити заборгованість на $278,16 млн яка, ймовірно, виникла до 1 січня 2003 року. $275,91 млн з цієї суми – це борг перед Faktoring-Finans. Це дає Moldovagaz право вимагати списання цього боргу.

Із решти $478,42 млн боргу близько $400 млн визнані рішеннями російського арбітражу, які більше не можуть бути примусово виконані в Молдові. Це дає Moldovagaz право вимагати списання цієї частини боргу.

Крім того, аудитори виявили, що "Газпром", як де-факто контролюючий акціонер Moldovagaz, сприяв накопиченню боргів молдовської компанії та порушував зобов'язання щодо постачання газу, тому Moldovagaz може пред'явити претензії і до російської компанії.

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Згідно з укладеною у листопаді 2021 року угодою, Moldovagaz та "Газпром" до 1 травня 2022 року мали підписати договір про врегулювання історичної заборгованості. До цього часу молдавська сторона мала провести незалежний аудит цієї заборгованості, яку російська сторона оцінювала у $700 млн.

Однак Молдова попросила російський концерн відстрочити цю дату через те, що не встигли провести аудит заборгованості.

У серпні 2022 року Молдова уклала контракт на проведення аудиту із Wikborg Rein Advokatfirma AS та Forensic Risk Alliance & Co.