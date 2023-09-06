Залізнична станція "Рені" на межі зупинки через велику кількість вагонів, – "Укрзалізниця"

На залізничній станції "Рені" склалася критична ситуація із накопиченням вагонів.

Про це голова Одеської дирекції залізничних перевезень регіональної філії "Одеська залізниця" Рустам Рустамов повідомив під час наради представників "Укрзалізниці" із перевізниками Румунії та Молдови, передає галузеве видання Rail.insider.

За його словами, наразі на стик "Серпневе-1 – Басарабяска" прямує 758 вагонів. Із них 600 – для румунського порту Галац.

Водночас станом на 5 вересня наявний парк по станції "Рені" сягає 878 вагонів.

"Станція перебуває практично на межі зупинки", – наголосив Рустамов.

Читайте також: Порт Рені встановив історичний рекорд з обробки вантажів

Він уточнив, що із 878 вагонів на станції "Рені" понад 350 одиниць (280 навантажених і 78 порожніх) призначені для порту Галац. Ситуація ускладнюється тим, що Одеська залізниця не може планувати передачу вагонів хоча б на три дні вперед, адже не отримує відповідної інформації від іноземних колег.

Рустамов пояснив, що через нерівномірну здачу потягів на кордоні для оптимальної роботи необхідна інформація щодо хоча б шести поїздів, які прийматимуть іноземні перевізники. Адже в один день через кордон можуть здати один потяг, а в інший – три.

Ми не знаємо, що готувати для вас. Потім, коли приходить заявка, нам потрібно ще витримати по кожній номенклатурі добову норму, адже більше ви не берете. Наявність – понад 800 вагонів, і це все блокує нам станцію "Рені". А далі рано чи пізно у нас заблокується "Серпневе-1 – Басарабяска". Тому прохання: будь ласка, планування на дві-три доби", – звернувся до іноземних колег заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" запровадила конвенційні обмеження для одержувачів вантажів на станції "Ізмаїл".