Росіяни набрали кредитів готівкою на рекордну суму четвертий місяць підряд

Обсяг виданих російськими банками споживчих кредитів у серпні зріс четвертий місяць поспіль і встановив новий історичний рекорд.

За місяць росіяни взяли споживчих кредитів на 719 мільярдів рублів, що на 5,7% більше, ніж у липні (680 млрд руб.), повідомляє РБК із посиланням на дані російської компанії "Скорінг бюро" (бюро кредитних історій, раніше називалося "Еквіфакс").

Обсяг виданих у Росії кредитів зростає щомісяця, але у серпні кредитні умови суттєво змінилися. На тлі падіння рубля до 100 за долар та зростання проінфляційних ризиків Банк Росії позапланово підняв ключову ставку з 8,5 до 12%. Відтак, середня ставка за споживчими кредитами у РФ наприкінці серпня вже перевищила 20% уперше з початку року.

Водночас середня сума споживчого кредиту знизилася з пікових значень 320 тис. руб. до рівня 180-220 тис. рублів.

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Як повідомлялося, заборгованість росіян за кредитами зростає рекордними темпами: із січня до липня обсяг заборгованості збільшився на 3,3 трлн руб. та вперше перевищив 32 трлн руб. Найбільше виданих кредитів припадає на іпотеку (51,9%).

При цьому російський центробанк намагається стримати "бум" споживчого кредитування. З 1 січня цього року для банків почали діяти обмеження на видачу споживчих кредитів без застави надто закредитованим позичальникам, а також кредитів на термін понад п'ять років, з 1 липня ці обмеження посилилися. А з 1 вересня зросли вимоги до резервів банів за незабезпеченими кредитами.