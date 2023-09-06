Ціни на бензин у Росії встановили новий історичний рекорд

Біржова вартість бензину марки А-95 у Росії вперше в історії піднялася вище за 76 тисяч рублів за тонну.

За день цей вид палива на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі подорожчав ще на 1,16% – до 76 492 рублів за тонну, пише російська редакція Forbes.

Бензин марки А-92 у середу подорожчав на 0,48% – до 65 472 рублів за тонну.

Як повідомлялося, для стримування зростання цін на пальне Міненерго РФ підготувало проєкт указу Путіна про обмеження експорту нафтопродуктів з Росії.

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Російські ЗМІ зауважують, що в Росії виробляються достатні обсяги бензину, а дизельного палива – в рази більше споживання. Однак у останні місяці продаж нафтопродуктів за кордон став вигіднішим, ніж постачання на внутрішній ринок, через що зростає і офіційний, і сірий експорт.

Через це виник дефіцит бензину та дизельного палива на заправках в окупованому Криму і у цілій низці російських регіонів.

Активне зростання оптових цін на бензин та дизпаливо у Росії почалося із середити травня на тлі планів Мінфіну РФ знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті). Водночас за перші п'ять місяців 2023 року російські нафтові компанії збільшили експорт бензину на 37% – до 2,5 млн тонн.

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Сілуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць, а наприкінці липня Путін підписав відповідні поправки до Податкового кодексу.