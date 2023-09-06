LetterOne російського мільярдера Фрідмана продала британського інтернет-провайдера під тиском уряду

Інвесткомпанія LetterOne Holdings, співвласниками якої є підсанкційні російські мільярдери Міхаіл Фрідман і Пьотр Авен, продала британського регіонального постачальника послуг широкосмугового доступу до мережі інтернет Upp.

Покупцем інтернет-провайдера стане британський телекомунікаційний гігант Virgin Media O2, пише Financial Times.

Розмір угоди не розголошується. За даними видання, може йтися про "багато десятків мільйонів фунтів стерлінгів". Однак ці кошти підсанкційним росіянам не надійдуть.

Як повідомлялося, наприкінці 2022 року міністр у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великої Британії Грант Шаппс оголосив, що уряд країни вимагає від інвесткомпанії LetterOne Holdings продати інтернет-провайдера Upp з міркувань національної безпеки.

LetterOne придбала Upp у 2021 році в рамках проєкту з розгортання оптоволоконної мережі на сході Англії, загальна вартість якого мала скласти 1 млрд фунтів стерлінгів. Передбачалося, що до 2025 року мережа охоплюватиме близько 1 млн будівель у регіоні.

У березні цього року Фрідман та Авен потрапили під британські санкції, проте зареєстрована у Люксембурзі LetterOne не перебуває під санкціями.

Відповідно до закону про національну безпеку та інвестиції Великої Британії, який набув чинності 4 січня 2022 року, влада країни отримала право перевіряти угоди, укладені не більше ніж п'ять років тому, і скасовувати їх.

На сьогодні закон застосовувався всього кілька разів, і випадок з Upp є першим, коли він був використаний щодо громадян РФ, які перебувають під санкціями, зазначає FT.