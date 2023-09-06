Росстат різко зменшив кількість злидарів серед росіян після доручення Путіна

За підсумками другого кварталу 2023 року за межею бідності у Росії перебували 15,5 млн мешканців (10,8%), порівняно з аналогічним періодом минулого року їх кількість зменшилася на 1,9 млн осіб.

За офіційними даними Росстату, межа бідності за звітний період склала 14 184 рублів ($144 за поточним курсом), передає РБК.

Зниження рівня бідності російська статистична служба пояснила "реалізацією адресних соціальних програм, спрямованих на найбільш уразливі групи населення, а також зростання заробітних плат та пенсій".

За підрахунками Росстату, завдяки цьому доходи найменш забезпечених груп населення у другому кварталі 2023 року зросли на 20,6% у номінальному вираженні.

Загалом доходи населення за вказаний період збільшилися на 7,8% порівняно з торішніми показниками та досягли 21 трлн руб., заявляє Росстат. Зростання реальних грошових доходів склало 5%. Реальна нарахована заробітна плата також зросла на 11,4% рік до року.

За даними Росстату, у першому кварталі 2023 року до бідних належали 13,5% росіян, а за підсумками 2022 року статслужба звітувала про історичний мінімум рівня бідності – 9,8% населення (показник схильний до сезонності).

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Як повідомлялося, на початку серпня Росстат вже переглянув економічну статистику за перший та другий квартали 2023 року, різко підвищивши оцінку рівня життя населення.

Про перегляд статистики стало відомо через чотири місяці після того, як прискорити зростання доходів росіян доручив російський президент Владімір Путін. На нараді з урядовцями наприкінці березня він оцінив як "дуже маленьку" динаміку доходів, коментуючи дані Росстату за четвертий квартал минулого року (+0,9%).