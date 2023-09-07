Fitch покращив рейтинг "Укрзалізниці", але загроза дефолту зберігається

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на рівні "СС".

Як зазначається у повідомленні агентства, Fitch покращив рейтинг кредитоспроможності (Standalone Credit Profile, SCP) "Укрзалізниці" з рівня "СС" до "СС-СС" на тлі кращих, ніж очікувалося, результатів компанії за перше півріччя 2023 року, передає Інтерфакс-Україна.

В агентстві зазначили, що очікуване покращення фінансового становища "Укрзалізниці" послабить тиск на ліквідність, але не зніме повністю загрози дефолту в середньостроковій перспективі. Навіть з урахуванням зовнішньої допомоги та допомоги від держави компанії не вдасться вийти на беззбитковість у 2023 році.

"Ми, як і раніше, очікуємо негативного чистого результату у 2023 році, незважаючи на поліпшення проміжних показників. Операційний прибуток у 2022 році містив гранти держави розміром 9,7 млрд грн, без яких компанія не змогла би підтримувати прибуткову діяльність. Ліквідність набагато краща, ніж на початку 2023 року, але великою мірою це пов'язано зі збільшенням прямого боргу і зовнішньої підтримки", – зазначається у повідомленні.

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Покращення фінансових результатів "Укрзалізниці" очікується у зв'язку з відновленням попиту на вантажні та пасажирські перевезення після їх зниження в перші місяці повномасштабного вторгнення.

За даними Fitch, "Укрзалізниця" планує у 2023 році збільшити виручку на 16% за рахунок зростання доходів від вантажоперевезень (82% операційних доходів на них). Цьому сприятиме і підвищення тарифів на них, яке відбулося минулого року. Обсяг надходжень від пасажирських перевезень у 2023 році, як очікується, зросте на 15%.

Водночас Fitch зазначає, що "Укрзалізниця" зменшить капітальні витрати у 2023 році (переважно на відновлення, ремонт і технічне обслуговування) на 25% через повільніше, ніж очікувалося, виконання робіт. Утім, виконання і цього плану може бути переглянуто, залежно від держфінансування (близько 50% запланованого обсягу робіт).

Водночас непогашений борг "Укрзалізниці" станом на кінець липня збільшився до 42,2 млрд грн.

"Компанія погасила близько 1 млрд грн боргу за кредитними лініями, але залучила 99 млн євро (близько 4 млрд грн) від Європейського банку реконструкції та розвитку. До кінця 2023 року прямий борг має збільшитися до 59 млрд грн, але не більше за спочатку очікувані 66 млрд грн", – вказує рейтингове агентство.

Згідно із підрахунками Fitch, частка LPN (євробондів) у сумі боргу "Укрзалізниці" станом на кінець липня знизилася з 85,4% (на кінець 2022 року) до 77,5%. Частка боргу в іноземній валюті, навпаки, зросла з 94,3% (на кінець 2022 року) до 96,6%. При цьому "Укрзалізниця" значно схильна до валютного ризику, оскільки отримує доходи переважно в національній валюті.

Згідно з прогнозами рейтингового агентства, співвідношення чистого скоригованого боргу до EBITDA у 2023 році становитиме 4,8x через повільне відновлення доходів.

Як повідомлялося, минулого року Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті "Укрзалізниці"з "C" до "Обмежений дефолт" (RD), проте після досягнення домовленості з тримачами двох випусків єврооблігацій (LPN) на $895 млн із погашенням у 2024 та 2026 роках про відтермінування виплат за ними на 24 місяці, підвищило довгостроковий рейтинг до "СС", а кредитоспроможність – до "СС".