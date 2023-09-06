Для нового директора Ізмаїльського порту купили нові автівки Skoda Superb по 1,6 мільйона за штуку
Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.
За умовами угоди, до 21 листопада замовнику передадуть дві нових автівки Skoda Superb білого кольору по 1,57 млн грн.
Вони матимуть бензиновий двигун об’ємом 2 л потужністю 190 к. с., автоматичну коробку передач, передній привід, клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водія та пасажира, фронтальні та бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира, шторки безпеки спереду, систему безключового доступу в салон та запуску двигуна тощо.
Особливості компонування вказують, що йдеться про комплектацію Style, яку продають в автосалонах з килимками, але без іншого додаткового оснащення по 1,54 млн грн.
Крім того, автівки мають різні системи безпеки, пакет "Погані дороги", шкіряне кермо з підігрівом, внутрішнє дзеркало заднього огляду з датчиком дощу, складані зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням, обігрівом та автозатемненням, задній та передній парктронік з автогальмуванням, круїз-контроль та обмежувач швидкості тощо.
"Базис Авто" отримало підряд без конкуренції, оскільки на торги більше ніхто не прийшов.
Засновником одеського дочірнього підприємства "Базис Авто" є одеська фірма "Автогруп ЗС" Олександра Рафаіловича Кауфмана, який є бенефіціаром ТОВ "Базіс авто". Це брат відомого одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, який зараз знаходиться під слідством НАБУ.
Тендер на придбання авто було розпочато у липні, через місяць після призначення керівником ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт" Віталія Левченка. Раніше Віталій Левченко працював головним диспетчером порту "Ольвія".