Для нового директора Ізмаїльського порту купили нові автівки Skoda Superb по 1,6 мільйона за штуку

Держпідприємство "Ізмаїльський морський торговельний порт" Міністерства розвитку територій, громад та відновлення України 24 серпня за результатами тендеру підписало договір із ДочП "Базис Авто" про постачання легкових автомобілів на 3,14 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до 21 листопада замовнику передадуть дві нових автівки Skoda Superb білого кольору по 1,57 млн грн.

Вони матимуть бензиновий двигун об’ємом 2 л потужністю 190 к. с., автоматичну коробку передач, передній привід, клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водія та пасажира, фронтальні та бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира, шторки безпеки спереду, систему безключового доступу в салон та запуску двигуна тощо.

Особливості компонування вказують, що йдеться про комплектацію Style, яку продають в автосалонах з килимками, але без іншого додаткового оснащення по 1,54 млн грн.

Крім того, автівки мають різні системи безпеки, пакет "Погані дороги", шкіряне кермо з підігрівом, внутрішнє дзеркало заднього огляду з датчиком дощу, складані зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням, обігрівом та автозатемненням, задній та передній парктронік з автогальмуванням, круїз-контроль та обмежувач швидкості тощо.

"Базис Авто" отримало підряд без конкуренції, оскільки на торги більше ніхто не прийшов.

Читайте також: Комунальники окупованого Сєверодонецька пояснили закупівлю техніки на 38 мільйонів вірою у перемогу

Засновником одеського дочірнього підприємства "Базис Авто" є одеська фірма "Автогруп ЗС" Олександра Рафаіловича Кауфмана, який є бенефіціаром ТОВ "Базіс авто". Це брат відомого одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, який зараз знаходиться під слідством НАБУ.

Тендер на придбання авто було розпочато у липні, через місяць після призначення керівником ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт" Віталія Левченка. Раніше Віталій Левченко працював головним диспетчером порту "Ольвія".