Нацбанк підвищив ліміти за операціями політичних діячів у 6 разів

Національний банк вніс зміни до порядку забезпечення небанківськими фінансовими установами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а також підвищив ліміти за операціями таких осіб, які не потребують підтвердження походження коштів.

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №108 від 5 вересня і набули чинності з 7 вересня 2023 року, повідомляє пресслужба регулятора.

"Установи мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs та нестимуть відповідальність за неналежне застосування до клієнтів, які є РЕРs, ризик-орієнтованого підходу. У кожному окремому випадку присвоєння установою будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано", – наголошується у повідомленні.

Очікується, що такий підхід сприятиме запобіганню встановленню установами необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні.

Національний банк також пом’якшив окремі норми в частині заходів установ щодо джерел статків (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов’язаних з їх фінансовими операціями.

"Так, підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій, які здійснює PEP через установу, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць, що є однією з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) РЕРs", – додали в НБУ.

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Як повідомлялося, Верховна Рада цього тижня не голосуватиме за законопроєкт №9269-д про статус публічно значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP), оскільки правляча партія "Слуга народу" не може зібрати достатньо голосів.

Ухвалення цього закону є однією з семи передумов для початку переговорів про членство в ЄС. Він також є одним із "маяків" у програмі співпраці з МВФ.