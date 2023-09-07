Українці скупили рекордний обсяг готівкової валюти за місяць

У серпні купівля населенням валюти знову перевищила продаж, хоча у попередні два місяці українці продавали більше валюти, ніж купували.

За даними Національного банку України (НБУ), чиста купівля валюти населенням у минулому місяці склала $148,53 млн.

При цьому українці збільшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,67 мільярда, а продаж – до $1,49 млрд. Це найбільші показники за останній рік.

Водночас фізособи різко збільшили купівлю безготівкової валюти до $228,31 млн, хоча у попередні два місяці цей показник становив близько $82-83 млн. Продаж безготівкової валюти у серпні зменшився до $260,57 млн.

Як повідомлялося, обсяги продажу населенням України валюти у липні другий місяць поспіль перевищували обсяги її купівлі. Чистий продаж склав $76,6 млн у порівнянні з $17,8 млн у червні, тоді як попередні 11 місяців українці суттєво більше купували валюти, ніж продавали.