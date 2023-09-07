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Українці скупили рекордний обсяг готівкової валюти за місяць

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Українці скупили рекордний обсяг готівкової валюти за місяць
У серпні купівля населенням валюти знову перевищила продаж, хоча у попередні два місяці українці продавали більше валюти, ніж купували.

За даними Національного банку України (НБУ), чиста купівля валюти населенням у минулому місяці склала $148,53 млн.

При цьому українці збільшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,67 мільярда, а продаж – до $1,49 млрд. Це найбільші показники за останній рік.

Водночас фізособи різко збільшили купівлю безготівкової валюти до $228,31 млн, хоча у попередні два місяці цей показник становив близько $82-83 млн. Продаж безготівкової валюти у серпні зменшився до $260,57 млн.

Як повідомлялося, обсяги продажу населенням України валюти у липні другий місяць поспіль перевищували обсяги її купівлі. Чистий продаж склав $76,6 млн у порівнянні з $17,8 млн у червні, тоді як попередні 11 місяців українці суттєво більше купували валюти, ніж продавали.

Топ коментарі

  • Никита Владимирович 9bd6ed5f
    Цеж такі в нас Українці.
    Хтось воює 1,5 року, хтось збирає на дрони, а хтось на машину налепів - "Доброго вечора, ми з України" та ходить скупує долари та кладє їх під матрац
  • Stanislav Bryzhyk
    Та ще й не просто на машину, а на новий лєксус з салона, прошу відмітить.
    Ну а шо поробиш, єслі мама любіт скорасть?
  • Георгий Маляренко
    З Україною у серці, з вірою у перемогу йдуть і купляють валюту
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