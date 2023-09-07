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Roshen Порошенка збільшить капітал своєї київської фабрики на 500 мільйонів

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Roshen Порошенка збільшить капітал своєї київської фабрики на 500 мільйонів
ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", що входить до складу корпорації Roshen, збільшила статутний капітал на 33,2%, або на 500 млн грн – до 2,01 млрд грн шляхом додаткового випуску акцій.

Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації НКЦБФР, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рішення про докапіталізацію прийняли збори акціонерів, яке відбулося дистанційно 21 серпня. Всього планується випустити 2 млрд штук простих іменних акцій номіналом 0,25 грн, які будуть розміщені за ринковою ціною на рівні номіналу.

Отримані кошти планують спрямувати на придбання виробничого обладнання.

У повідомленні зазначається, що додаткове розміщення акцій може привести до зростання долі мажоритарного власника – дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен", якому на кінець першого кварталу цього року вже належало 96,9017% акцій фабрики. З урахуванням додаткової емісії, частка мажоритарного акціонера може досягти 97,674%.

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Корпорація Roshen входить до топ-30 найбільших виробників кондитерських виробів у світі. До неї входить Київська, Кременчуцька, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі. Крім того, Roshen контролює Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва сягає 450 тис. тонн продукції на рік.

Мережа фірмових магазинів Roshen в Україні налічує близько 70 магазинів різних регіонів країни. Перший відкрився у 2009 році у Києві.

У 2022 році ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" отримала 984 тис. грн чистого збитку в порівнянні з 25,78 млн грн прибутку роком раніше, виручка підприємства зменшилася до 903,2 млн грн із 979,29 млн грн.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син експрезидента Петра Порошенка Олексій Порошенка.

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